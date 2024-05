Video of Webinar: 10 Years of Antiwar Activism and Peacebuilding

Français ci-dessous

This year, 2024, World BEYOND War and WILPF Cameroon celebrate 10 years of building peace through nonviolent means. To mark this anniversary, this webinar was organised to share experiences of 10 years of anti-war activism and peacebuilding.

10 ans d’activisme contre la guerre et de construction de la paix

Cette année 2024, nos deux organisations célèbrent 10 ans de construction de la paix par des moyens non-violents. Pour marquer cet anniversaire, World BEYOND War et WILPF Cameroon ont conjointement organisé ce webinaire pour partager leurs expériences de 10 ans d’activisme contre la guerre et de construction de la paix.

