Talk World Radio: Why Do We Cheer for the Abuse of Horses?

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AUDIO:

Talk World Radio is recorded on Zoom.

Here is this week’s video and all the videos on Youtube.

VIDEO:

This week on Talk World Radio, we are talking about cheering for the abusing of horses. Our guest, Patrick Battuello, has been writing on animal-rights issues since 2009 when he launched the Animal Rights blog for the Albany Times Union, one of the first of its kind in the nation. His work from this period has appeared in a high school text book, “The Case for Animal Rights.” Patrick launched Horseracing Wrongs in 2013 and incorporated as a non-profit in 2017. Horseracing Wrongs is the nation’s preeminent anti-racing organization. Patrick has had op-eds published in The Washington Post, The Baltimore Sun, MSNBC, and Katie Couric Media, among many others. He has appeared on CNN and ESPN multiple times, and in 2019 was featured on a groundbreaking segment of HBO’s “Real Sports.” Patrick has also testified before the New York Senate. Horseracing Wrongs is at horseracingwrongs.org

Total run time: 29:00
Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music: Brush Strokes by texasradiofish (c) copyright 2022 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. Ft: billraydrums

Download from LetsTryDemocracy.

Download from Internet Archive.

Pacifica stations can also download from Audioport.

Syndicated by Pacifica Network.

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On Apple / iTunes here.

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On Youtube Music here.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk World Radio shows are all available free and complete at
http://TalkWorldRadio.org or at https://davidswanson.org/tag/talk-world-radio

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

The Peace Almanac has a two-minute item for each day of the year available free to all at http://peacealmanac.org

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