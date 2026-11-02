Talk World Radio: Trump Blocked from Punishing This Group for Supporting the Rule of Law in Palestine

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AUDIO:

Talk World Radio is recorded on Zoom.

Here is this week’s video and all the videos on Youtube.

VIDEO:

This week on Talk World Radio we’re speaking with Seth Donnelly, cofounder of Taxpayer Alliance Against Genocide about a recent ruling blocking the Trump administration from sanctioning Seth’s organization and one other as punishment for supporting the International Criminal Court’s investigations into war crimes in Gaza. See: https://www.taxpayeralliance.net

Total run time: 29:00
Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music: Brush Strokes by texasradiofish (c) copyright 2022 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. Ft: billraydrums

Download from LetsTryDemocracy.

Download from Internet Archive.

Pacifica stations can also download from Audioport.

Syndicated by Pacifica Network.

Get your station listed.

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On Soundcloud here.

On Spotify here.

On Tunein here.

On Apple / iTunes here.

On Amazon Podcasts here.

On Youtube Music here.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk World Radio shows are all available free and complete at
http://TalkWorldRadio.org or at https://davidswanson.org/tag/talk-world-radio

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

The Peace Almanac has a two-minute item for each day of the year available free to all at http://peacealmanac.org

Please encourage your local radio stations to air the Peace Almanac.

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