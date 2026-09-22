Talk World Radio: The View From Iran

Talk World Radio is a 29-minute show, with a new episode released every Wednesday at TalkWorldRadio.org and available free to any station. The host, David Swanson, interviews guests — usually one per show, occasionally two — on a wide range of topics but with a particular focus on peace, justice, and political action. Guests have included authors, artists, activists, and elected officials. The length of the interviews allows some in-depth exploration of topics often under-reported elsewhere. All past shows are available on the website.
Talk World Radio is syndicated by Pacifica Network and is free to any station or website. Please ask your local stations to air it.
Talk World Radio airs on WTJU, Charlottesville, VA; WCSX-Detroit, MI; KGHI, Westport, WA; WHUS, Storrs, CT; WPRR, Grand Rapids, MI; KRFP-LP, Moscow, ID; KZGM, Cabool, MO; KMUD, Garberville, CA; WAZU, Peoria, IL; WXRD, Crown Point, IN; Geneva Radio, Geneva, NY; KKRN, Round Mountain, CA; KSKQ-LP, Ashland, OR; WUOW-LP, Oneonta, NY; No Lies Radio, Pinole, CA; WYAP-LP, Clay, WV; The Detour, Johnson City, TN; WZRD, Chicago, IL; WEFT, Champaign, IL; WXPI, Pittsburgh, PA; WDRT, Viroqua, WI; Veracity Now, online; Liberty and Justice Radio, Shirley, MA; Ithaca Community Radio, Ithaca, NY; WMCB, Greenfield, MA; PRX.org; KAOS 89.3fm, Olympia, WA; WUSB 90.1 FM, Stony Brook, NY; WOOL-FM, Bellow Falls, Vermont; WSLR-LP 96.5 in Sarasota, Florida; Activate Radio in Boston, MA; Grateful Dread Public Radio in Nashville, TN; KWRK-LP 90.9 FM, Fairbanks Open Radio; WIDE-LP 99.1 FM Madison WI; WEJP-LP, Wheeling, WV; WJVA-LPFM 106.5. Portsmouth, VA; KDNK – 88.1 FM Glenwood Springs, CO; WZBC, Newton MA; WGRN 94.1 Columbus, Ohio; WFTE Scranton, PA; KPIP-LP, in Fayette, Missouri; KRJF in Santa Rosa, CA; KORC 105.9 FM Corvallis, OR; WRTC in Hartford, Connecticut. KDX Worldround Radio streams on the internet and broadcasts on part 15 transmitters from St. Louis MO, scheduling Talk World Radio Friday mornings. Talk World Radio also airs on KPSQ-LP Fayetteville 97.3FM, and KZFR Community Radio in Chico, Calif.
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Talk World Radio has no commercial or foundation sponsors. It is funded entirely by listeners.
Talk World Radio’s past guests (listen to them all on this website) are:
Husain Abdulla
Adil Aboobakar
Sharon Abreu
Ray Acheson
Elliott Adams
Junaid Ahmad
Christine Ahn
Gabriel Aguirre
Dan Akst
Shireen Al-Adeimi
Sarah Ali
Gar Alperovitz
Robert Alvarez
Pat Alviso
Rooj Alwazir
Randall Amster
Sanam Naraghi Anderlini
Rocky Anderson
Mary Anne Grady-Flores
Susanne Antonetta
Hoor Arifi
William Arkin
Mary-Wynne Ashford
Erin Aubry Kaplan
Patricia Axelrod
Aspen Baker
Dean Baker
Natylie Baldwin
Jared A. Ball
James Bamford
Ajamu Baraka
Greg Barns
Hanieh Jodat Barnes
Anita Barrows
Nora Barrows-Friedman
Amanda Bass
Sergio Bassoli
Brian Bean
Andrea Beaty
Colin Beavan
Wes Bellamy
Judith Bello
Medea Benjamin
Jennifer Berkshire
John Berger
Nell Bernstein
Keane Bhatt
Simon Black
William Blum
Max Blumenthal
Leah Bolger
Eric Bonds
Mikael Book
Jacob Bor
Chesa Boudin
Francis Boyle
James Bradley
Nick Brana
Reiner Braun
Rose Braz
Jeremy Brecher
Braxton Brewington
Jean Bricmont
Dana Brown
Annette Brownlie
Dale Brumfield
Thomas Buonomo
Bryan Burrough
John Burroughs
Charles Busch
Shahid Buttar
Gary Butterfield
Nick Buxton
Jackie Cabasso
Leslie Cagan
Richard Cahan
Helen Caldicott
Lee Camp
Brian Cannon
Stephen Canty
Meike Capps-Schubert
Ross Caputi
Sheila Carapico
Angelo Cardona
Silvio Carrillo
Maurice Carney
Ernesto Castañeda
Maria Cernat
Dave Chaddock
Paul Chappell
Jordan Chariton
Nasim Chatha
Erica Chenoweth
Kristin Christman
Eli Clifton
Delmarie Cobb
Helena Cobban
David Cochran
Patrick Cockburn
Ben Cohen
Jeff Cohen
Marjorie Cohn
Alison Cole
Peter B. Collins
Daniela Colombi
Mark Colville
Inder Comar
Brian Concannon
Sean Conner
Marada Cook
William Cooper
Aspen Coriz-Romero
David Cortright
Tressie McMillan Cottom
Bryce Covert
Christopher Coyne
James Crossland
Clare Daly
Gail Davidson
Nicolas “Sandy” Davies
Suzie Dawson
Alice Day
Lincoln Day
David Dayen
Kat Dean
John Dear
Dave DeCamp
Bosco Vera Delgado
Charlotte Dennett
Fahad Desmukh
Alfred de Zayas
Vine Dijanich
Ned Dobos
Karen Dolan
Pablo Domínguez
Thomas Drake
Timeka Drew
Francesco Duina
Roxanne Dunbar-Ortiz
Mel Duncan
Kathleen Duval
Mark Dworkin
Rose Dyson
Pía Figueroa Edwards
Judith Ehrlich
Roy Eidelson
Carolyn Woods Eisenberg
Rufus Elliot
Steve Ellner
Daniel Ellsberg
Hassan El-Tayyab
Vincent Emanuele
Joe Emersberger
Paul Engler
Yves Engler
Peter Enns
Deirdre M. Enright
Richard Eskow
Jodie Evans
Isaac Evans-Frantz
Richard Falk
Phillip Farah
Julie Farnam
Anna Feigenbaum
Alec Feinberg
Benjamin Ferencz
Brian Ferguson
Mike Ferner
Guy Feugap
Paul Findley
Norman Finkelstein
Lisa Fithian
Paul Fitzgerald
Bill Fletcher
Margaret Flowers
Jeff Fogel
Cindy Folkers
Glen Ford
Dana Frank
Chas Freeman
Brad Friedman
Doug Fry
Bruce Gagnon
Eva Galanes-Rosenbaum
David Gallup
Johan Galtung
Arun Gandhi
William Geimer
Chris Gelardi
Emmaia Gelman
Lindsey German
Chip Gibbons
David Gibbs
Jennifer Gibson
Phill Gittins
Ted Glick
Sarah Williams Goldhagen
Cymry Gomery
Preetha Gopalan
Rebecca Gordon
Kevin Gosztola
Elizabeth Gould
Ana Maria Gower
Clare Grady
Greg Grandin
Jonathan Granoff
Mike Gravel
Hartzell Gray
Robert Gray
Russell Gray
Alan Grayson
Tony Greenstein
Robert Greenwald
Zoltan Grossman
Karl Grossman
Ulrike Guérot
Linda Pentz Gunter
Arun Gupta
Michael Hadfield
Graylan Hagler
Danny Haiphong
Roger Hallam
John Hanrahan
Linda Hansen
Thom Hartmann
David Hartsough
Edward Hasbrouck
Oona Hathaway
Wenonah Hauter
Mimi Healy
Michael Heaney
Kermit Heartsong
Brett Heinz
Martin Hellman
Richard Heinberg
Martha Hennessy
Edward Herman
Micah Herskind
Carissa Byrne Hessick
Joseph Hickman
Nolan Higdon
Leonard Higgins
Alex Hilert
Patrick Hiller
Richard Hillgrove
Adam Hochschild
Matthew Hoh
Lia Holla
Joshua Holland
Elizabeth Holtzman
Hanna Homestead
Ed Horgan
Steve Horn
Murray Horton
Scott Horton
Ken Hughes
Ivana Nikolić Hughes
Liz Remmerswaal Hughes
Michael Hurwicz
Sam Husseini
Daniel Hyslop
Mark Isaacs
Foad Izadi
Abdul Jabbar
Dahr Jamail
Jay James
Taif Jany
Raed Jarrar
Paul Jay
Seenaa Jimjimo
Richard John
Emily Johnston
Jake Johnston
Diana Johnstone
Ann Jones
Keyanna Jones
Antonia Juhasz
Aisha Jumaan
Rob Kajiwara
James G. Kahn
Rosie Kahn
Rob Kall
Arthur Kanegis
Jonathan Katz
Tarak Kauff
L.A. Kauffman
Jeffrey Kaye
Michael Kazin
Keith Kelleher
Gerta Keller
Kathy Kelly
Luke Kemp
Sonia Kennebeck
Bruce Kent
Seth Kershner
Rania Khalek
Rashid Khalidi
Zaynab Khodabocus
James Kilgore
Margaret Kimberley
Ed Kinane
Peadar King
Stephen Kinzer
John Kiriakou
Annette Klapstein
Michael Klare
Alexandra Klein
Michael Knox
Sonali Kolhatkar
Charles Komanoff
Lindsay Koshgarian
Daniel Kovalik
Heidi Kramer
Allison Krause
Dennis Kucinich
Jeremy Kuzmarov
Peter Kuznick
George Lakey
Rajni Lallah
Jonathan Landay
Scott Langley
John Lannon
Vanessa Lanteigne
Jonathan Latham
Victoria Law
Sarah Lazare
Jackson Lears
James Marc Leas
Kathryn Ledebur
John Paul Lederach
Barbara Lee
Hyun Lee
Charles Lenchner
Betsy Leondar-Wright
Bruce Levine
Yasha Levine
Cynthia Levinson
Sanford Levinson
Charles Lewis
Amirah Lidasan
Dave Lindorff
Lisa Ling
Thomas Linzey
Harley Lippman
Allison Lira
James Loewen
Jennifer Loewenstein
Chris Lombardi
Joe Lombardo
Bob Lord
Stephanie Luce
Doug Lummis
Ian Lustick
Kari Lydersen
Alan MacLeod
Chase Madar
Benjamin Madley
Mairead Maguire
Karen Malpede
Branko Marcetic
Nancy Mancias
Peter Manos
Abby Martin
Marc Mauer
Lillian Mauldin
Ken Mayers
Elizabeth McAlister
Angela McArdle
Colman McCarthy
Alfred McCoy
Lisa McCrea
Ruth McDonough
Ray McGovern
Donald McInnis
Stephen McKeown
Cynthia McKinney
Ed Mead
Miles Megaciph
Krishen Mehta
Vijay Mehta
Henning Melber
Greg Mello
Michael Messner
Stephen Miles
Todd Miller
Jon Mills
Greg Mitchell
Jon Mitchell
Arwa Mokdad
Ntebo Mokuena
George Monbiot
Jefferson Morley
Melanie Morrison
Negar Mortazavi
Nick Mottern
Bill Moyer
Farah Muhsin Al-Mousawi
Marcela Mulholland
Elizabeth Murray
Omia Mustafa
Greg Muttitt
Winslow Myers
Al Mytty
Tore Naerland
Michael Nagler
Celine Nahory
Darcia Narvaez
Stephen Nash
Tom Neilson
Judith Newman
Jonathan Newton
Niamh Ni Bhriain
KiJi Noh
Ousman Noor
Ben Norton
Samantha Nutt
Omar Ocampo
Jared Olson
Patrick O’Neill
Tunde Osazua
Jeff Ostler
Stavroula Pabst
Myrna Pagán
Greg Palast
Ilan Pappe
Mariah Parker
Stuart Parkinson
Robert Parry
Misagh Parsa
Trita Parsi
James Paul
Josh Paul
Miko Peled
Heidi Peltier
Manuel Perez-Rocha
John Perkins
Sam Perlo-Freeman
Khury Petersen-Smith
Nicolai Petro
Peter Phillips
Cindy Piester
John Pilger
Adrienne Pine
Sam Pizzigati
Mitchell Plitnick
Tim Pluta
John Lindsay Poland
Susan Polgar
Robert Pollin
Gareth Porter
Margaret Power
Vijay Prashad
Fred Ptucha
Mathias Quackenbush
John Quigley
Saadia Qureshi
Mouin Rabbani
Jesselyn Radack
Ted Rall
Nick Rea
Karter Reed
Renato Reyes
Scott Ritter
Stephen Roblin
Tony Robinson
Tom Rogers
Paula Rogovin
Nuri Ronaghy
Sam Rosenthal
Robert Rosser
David Rothauser
Rick Rowley
Coleen Rowley
Rick Rozoff
Kali Rubaii
Leonard Rubenstein
Ahmed Salah
Brian Salvatore
Richard Sanders
Maria Santelli
Salam Sarhan
Lisa Savage
Abdul El Sayed
John Sayles
Elaine Scarry
Maya Schenwar
Martha Schmidt
Nathan Schneider
Ellen Schrecker
Michael Schwartz
Jon Schwarz
Tim Schwartz
Eric Schwitzgebel
David Segal
Milan Sekulović
Daniel Selwyn
Stephen Semler
Andy Shallal
Pitasanna Shanmugathas
Scott Shapiro
Cindy Sheehan
David Sheen
Yurii Sheliazhenko
Annelle Sheline
Daniel Sherrell
Aran Shetterly
Robert Shetterly
Alan Shorb
Tim Shorrock
Laurence Shoup
Gregory Shupak
Feroze Sidhwa
Richard Silverstein
Lisa Simeone
Jamil Simon
Jonathan Simon
Christopher Simpson
Aman Singh
Danny Sjursen
Alice Slater
Rachel Small
Aaron Smith
Grant Smith
Kevin Smith
Taylor Smith-Hams
Josephine Solanki
Norman Solomon
Eve Spangler
Barry Spector
Hawes Spencer
Marc Eliot Stein
Jill Stein
Beth Stephens
Holly Sterling
Jeffrey Sterling
Rick Sterling
Rivera Sun
Barry Sweeney
Debra Sweet
Mimi Syed
Dave Szollosy
Yasmine Taeb
Wayne Tanaka
Lia Tarachansky
Sarah Thompson
Kay Tillow
E. Ahmet Tonak
Aida Touma – Sliman
Carmen Trotta
Jean Trounstine
Richard Tucker
Hallie Turner
Nina Turner
Nick Turse
Julianne Tveten
Craig Unger
Nawsheen Uteene
Victoria Valenzuela
Katrina vanden Heuvel
Sarah Van Gelder
Julie Varughese
Emiliana Vegas
Tara Villalba
Suyapa Portillo Villeda
David Vine
Andre Vltchek
George Vradenberg
Zaher Wahab
Fred Waitzkin
Jon Walker
Irvin Waller
Timmon Wallis
India Walton
Brenda Wanjiru
Dahlia Wasfi
John Washington
Harvey Wasserman
Rick Wayman
Dave Webb
Mark Weisbrot
Stephanie Welch
Peter Werbe
Greg Werkheiser
Stephen Wertheim
Cian Westmoreland
Marcy Wheeler
Ahmed White
John Whitehead
Rich Whitney
Barbara Wien
Phil Wilayto
Brian Williams
Chris Williams
Greg Williams
Carmen Wilson
Susan Wind
Marcy Winograd
Diane Wittner
Brad Wolf
Richard Wolff
Andy Worthington
Randall Wray
Ann Wright
Tim Wright
Howard Yaruss
Rose Penelope Yee
Omali Yeshitela
Steve Youngblood
Rafia Zakaria
Maria Zakharova
Natasha Hakimi Zapata
Greta Zarro
Cat Zavis
Kevin Zeese
Bashir Zikria
Dave Zirin
Stephen Zunes
Diana Zuniga