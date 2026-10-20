Talk World Radio: Mujib Abid on Moving Beyond Borders

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AUDIO:

Talk World Radio is recorded on Zoom.

Here is this week’s video and all the videos on Youtube.

VIDEO:

This week on Talk World Radio, we are talking about wars and borders, and an upcoming online conference called #NoWar2026 Beyond Borders. Our guest, who will be one of the speakers at the conference is Dr Mujib Abid, a Postdoctoral Research Fellow at the University of Melbourne. He is an Afghan-Australian scholar of modern Afghan history, peace studies, and political theory. Mujib’s work foregrounds critical traditions that self-locate in the Global South, including postcolonial and decolonial approaches, as well as other traditional and Islamic knowledge perspectives. He’s the author of the forthcoming book, Resurgent Histories of Afghanistan. He is also working as a coauthor with Masoom Stanekzai on a book called The Broken Road to Peace: An Insider’s Account of Afghanistan’s Five-Decade Struggle.

Website: https://sites.google.com/view/drmujibabid/media

Podcast: https://podcasts.apple.com/au/podcast/voices-of-unity/id6790224075

Total run time: 29:00
Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music: Brush Strokes by texasradiofish (c) copyright 2022 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. Ft: billraydrums

Download from LetsTryDemocracy.

Download from Internet Archive.

Pacifica stations can also download from Audioport.

Syndicated by Pacifica Network.

Get your station listed.

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On Spotify here.

On Tunein here.

On Apple / iTunes here.

On Amazon Podcasts here.

On Youtube Music here.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk World Radio shows are all available free and complete at
http://TalkWorldRadio.org or at https://davidswanson.org/tag/talk-world-radio

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

The Peace Almanac has a two-minute item for each day of the year available free to all at http://peacealmanac.org

Please encourage your local radio stations to air the Peace Almanac.

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