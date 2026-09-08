Talk World Radio: Israel’s War Machine in the Virginia State Government

Talk World Radio is a 29-minute show, with a new episode released every Wednesday at TalkWorldRadio.org and available free to any station. The host, David Swanson, interviews guests — usually one per show, occasionally two — on a wide range of topics but with a particular focus on peace, justice, and political action. Guests have included authors, artists, activists, and elected officials. The length of the interviews allows some in-depth exploration of topics often under-reported elsewhere. All past shows are available on the website.

Talk World Radio is syndicated by Pacifica Network and is free to any station or website. Please ask your local stations to air it.

Talk World Radio airs on WTJU, Charlottesville, VA; WCSX-Detroit, MI; KGHI, Westport, WA; WHUS, Storrs, CT; WPRR, Grand Rapids, MI; KRFP-LP, Moscow, ID; KZGM, Cabool, MO; KMUD, Garberville, CA; WAZU, Peoria, IL; WXRD, Crown Point, IN; Geneva Radio, Geneva, NY; KKRN, Round Mountain, CA; KSKQ-LP, Ashland, OR; WUOW-LP, Oneonta, NY; No Lies Radio, Pinole, CA; WYAP-LP, Clay, WV; The Detour, Johnson City, TN; WZRD, Chicago, IL; WEFT, Champaign, IL; WXPI, Pittsburgh, PA; WDRT, Viroqua, WI; Veracity Now, online; Liberty and Justice Radio, Shirley, MA; Ithaca Community Radio, Ithaca, NY; WMCB, Greenfield, MA; PRX.org; KAOS 89.3fm, Olympia, WA; WUSB 90.1 FM, Stony Brook, NY; WOOL-FM, Bellow Falls, Vermont; WSLR-LP 96.5 in Sarasota, Florida; Activate Radio in Boston, MA; Grateful Dread Public Radio in Nashville, TN; KWRK-LP 90.9 FM, Fairbanks Open Radio; WIDE-LP 99.1 FM Madison WI; WEJP-LP, Wheeling, WV; WJVA-LPFM 106.5. Portsmouth, VA; KDNK – 88.1 FM Glenwood Springs, CO; WZBC, Newton MA; WGRN 94.1 Columbus, Ohio; WFTE Scranton, PA; KPIP-LP, in Fayette, Missouri; KRJF in Santa Rosa, CA; KORC 105.9 FM Corvallis, OR; WRTC in Hartford, Connecticut. KDX Worldround Radio streams on the internet and broadcasts on part 15 transmitters from St. Louis MO, scheduling Talk World Radio Friday mornings. Talk World Radio also airs on KPSQ-LP Fayetteville 97.3FM, and KZFR Community Radio in Chico, Calif.

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Talk World Radio has no commercial or foundation sponsors. It is funded entirely by listeners.

Talk World Radio’s past guests (listen to them all on this website) are:

Husain Abdulla

Adil Aboobakar

Sharon Abreu

Ray Acheson

Elliott Adams

Junaid Ahmad

Christine Ahn

Gabriel Aguirre

Dan Akst

Shireen Al-Adeimi

Sarah Ali

Gar Alperovitz

Robert Alvarez

Pat Alviso

Rooj Alwazir

Randall Amster

Sanam Naraghi Anderlini

Rocky Anderson

Mary Anne Grady-Flores

Susanne Antonetta

Hoor Arifi

William Arkin

Mary-Wynne Ashford

Erin Aubry Kaplan

Patricia Axelrod

Aspen Baker

Dean Baker

Natylie Baldwin

Jared A. Ball

James Bamford

Ajamu Baraka

Greg Barns

Hanieh Jodat Barnes

Anita Barrows

Nora Barrows-Friedman

Amanda Bass

Sergio Bassoli

Brian Bean

Andrea Beaty

Colin Beavan

Wes Bellamy

Judith Bello

Medea Benjamin

Jennifer Berkshire

John Berger

Nell Bernstein

Keane Bhatt

Simon Black

William Blum

Max Blumenthal

Leah Bolger

Eric Bonds

Mikael Book

Jacob Bor

Chesa Boudin

Francis Boyle

James Bradley

Nick Brana

Reiner Braun

Rose Braz

Jeremy Brecher

Braxton Brewington

Jean Bricmont

Dana Brown

Annette Brownlie

Dale Brumfield

Thomas Buonomo

Bryan Burrough

John Burroughs

Charles Busch

Shahid Buttar

Gary Butterfield

Nick Buxton

Jackie Cabasso

Leslie Cagan

Richard Cahan

Helen Caldicott

Lee Camp

Brian Cannon

Stephen Canty

Meike Capps-Schubert

Ross Caputi

Sheila Carapico

Angelo Cardona

Silvio Carrillo

Maurice Carney

Ernesto Castañeda

Maria Cernat

Dave Chaddock

Paul Chappell

Jordan Chariton

Nasim Chatha

Erica Chenoweth

Kristin Christman

Eli Clifton

Delmarie Cobb

Helena Cobban

David Cochran

Patrick Cockburn

Jeff Cohen

Marjorie Cohn

Alison Cole

Peter B. Collins

Daniela Colombi

Mark Colville

Inder Comar

Brian Concannon

Sean Conner

Marada Cook

William Cooper

Aspen Coriz-Romero

David Cortright

Tressie McMillan Cottom

Bryce Covert

Christopher Coyne

James Crossland

Clare Daly

Gail Davidson

Nicolas “Sandy” Davies

Suzie Dawson

Alice Day

Lincoln Day

David Dayen

Kat Dean

John Dear

Dave DeCamp

Bosco Vera Delgado

Charlotte Dennett

Fahad Desmukh

Alfred de Zayas

Vine Dijanich

Ned Dobos

Karen Dolan

Pablo Domínguez

Thomas Drake

Timeka Drew

Francesco Duina

Roxanne Dunbar-Ortiz

Mel Duncan

Kathleen Duval

Mark Dworkin

Rose Dyson

Pía Figueroa Edwards

Judith Ehrlich

Roy Eidelson

Carolyn Woods Eisenberg

Rufus Elliot

Steve Ellner

Daniel Ellsberg

Hassan El-Tayyab

Vincent Emanuele

Joe Emersberger

Paul Engler

Yves Engler

Peter Enns

Deirdre M. Enright

Richard Eskow

Jodie Evans

Isaac Evans-Frantz

Richard Falk

Phillip Farah

Julie Farnam

Anna Feigenbaum

Alec Feinberg

Benjamin Ferencz

Brian Ferguson

Mike Ferner

Guy Feugap

Paul Findley

Norman Finkelstein

Lisa Fithian

Paul Fitzgerald

Bill Fletcher

Margaret Flowers

Jeff Fogel

Cindy Folkers

Glen Ford

Dana Frank

Chas Freeman

Brad Friedman

Doug Fry

Bruce Gagnon

Eva Galanes-Rosenbaum

David Gallup

Johan Galtung

Arun Gandhi

William Geimer

Chris Gelardi

Emmaia Gelman

Lindsey German

Chip Gibbons

David Gibbs

Jennifer Gibson

Phill Gittins

Ted Glick

Sarah Williams Goldhagen

Cymry Gomery

Preetha Gopalan

Rebecca Gordon

Kevin Gosztola

Elizabeth Gould

Ana Maria Gower

Clare Grady

Greg Grandin

Jonathan Granoff

Mike Gravel

Hartzell Gray

Robert Gray

Russell Gray

Alan Grayson

Tony Greenstein

Robert Greenwald

Zoltan Grossman

Karl Grossman

Ulrike Guérot

Linda Pentz Gunter

Arun Gupta

Michael Hadfield

Graylan Hagler

Danny Haiphong

Roger Hallam

John Hanrahan

Linda Hansen

Thom Hartmann

David Hartsough

Edward Hasbrouck

Oona Hathaway

Wenonah Hauter

Mimi Healy

Michael Heaney

Kermit Heartsong

Brett Heinz

Martin Hellman

Richard Heinberg

Martha Hennessy

Edward Herman

Micah Herskind

Carissa Byrne Hessick

Joseph Hickman

Nolan Higdon

Leonard Higgins

Alex Hilert

Patrick Hiller

Richard Hillgrove

Adam Hochschild

Matthew Hoh

Lia Holla

Joshua Holland

Elizabeth Holtzman

Hanna Homestead

Ed Horgan

Steve Horn

Murray Horton

Scott Horton

Ken Hughes

Ivana Nikolić Hughes

Liz Remmerswaal Hughes

Michael Hurwicz

Sam Husseini

Daniel Hyslop

Mark Isaacs

Foad Izadi

Abdul Jabbar

Dahr Jamail

Jay James

Taif Jany

Raed Jarrar

Paul Jay

Seenaa Jimjimo

Richard John

Emily Johnston

Jake Johnston

Diana Johnstone

Ann Jones

Keyanna Jones

Antonia Juhasz

Aisha Jumaan

Rob Kajiwara

James G. Kahn

Rosie Kahn

Rob Kall

Arthur Kanegis

Jonathan Katz

Tarak Kauff

L.A. Kauffman

Jeffrey Kaye

Michael Kazin

Keith Kelleher

Gerta Keller

Kathy Kelly

Luke Kemp

Sonia Kennebeck

Bruce Kent

Seth Kershner

Rania Khalek

Rashid Khalidi

Zaynab Khodabocus

James Kilgore

Margaret Kimberley

Ed Kinane

Peadar King

Stephen Kinzer

John Kiriakou

Annette Klapstein

Michael Klare

Alexandra Klein

Michael Knox

Sonali Kolhatkar

Charles Komanoff

Lindsay Koshgarian

Daniel Kovalik

Heidi Kramer

Allison Krause

Dennis Kucinich

Jeremy Kuzmarov

Peter Kuznick

George Lakey

Rajni Lallah

Jonathan Landay

Scott Langley

John Lannon

Vanessa Lanteigne

Jonathan Latham

Victoria Law

Sarah Lazare

Jackson Lears

James Marc Leas

Kathryn Ledebur

John Paul Lederach

Barbara Lee

Hyun Lee

Charles Lenchner

Betsy Leondar-Wright

Bruce Levine

Yasha Levine

Cynthia Levinson

Sanford Levinson

Charles Lewis

Amirah Lidasan

Dave Lindorff

Lisa Ling

Thomas Linzey

Harley Lippman

Allison Lira

James Loewen

Jennifer Loewenstein

Chris Lombardi

Joe Lombardo

Bob Lord

Stephanie Luce

Doug Lummis

Ian Lustick

Kari Lydersen

Alan MacLeod

Chase Madar

Benjamin Madley

Mairead Maguire

Karen Malpede

Branko Marcetic

Nancy Mancias

Peter Manos

Abby Martin

Marc Mauer

Lillian Mauldin

Ken Mayers

Elizabeth McAlister

Angela McArdle

Colman McCarthy

Alfred McCoy

Lisa McCrea

Ruth McDonough

Ray McGovern

Donald McInnis

Stephen McKeown

Cynthia McKinney

Ed Mead

Miles Megaciph

Krishen Mehta

Vijay Mehta

Henning Melber

Greg Mello

Michael Messner

Stephen Miles

Todd Miller

Jon Mills

Greg Mitchell

Jon Mitchell

Arwa Mokdad

Ntebo Mokuena

George Monbiot

Jefferson Morley

Melanie Morrison

Negar Mortazavi

Nick Mottern

Bill Moyer

Farah Muhsin Al-Mousawi

Marcela Mulholland

Elizabeth Murray

Omia Mustafa

Greg Muttitt

Winslow Myers

Al Mytty

Tore Naerland

Michael Nagler

Celine Nahory

Darcia Narvaez

Stephen Nash

Tom Neilson

Judith Newman

Jonathan Newton

Niamh Ni Bhriain

KiJi Noh

Ousman Noor

Ben Norton

Samantha Nutt

Omar Ocampo

Jared Olson

Patrick O’Neill

Tunde Osazua

Jeff Ostler

Stavroula Pabst

Myrna Pagán

Greg Palast

Ilan Pappe

Mariah Parker

Stuart Parkinson

Robert Parry

Misagh Parsa

Trita Parsi

James Paul

Josh Paul

Miko Peled

Heidi Peltier

Manuel Perez-Rocha

John Perkins

Sam Perlo-Freeman

Khury Petersen-Smith

Nicolai Petro

Peter Phillips

Cindy Piester

John Pilger

Adrienne Pine

Sam Pizzigati

Mitchell Plitnick

Tim Pluta

John Lindsay Poland

Susan Polgar

Robert Pollin

Gareth Porter

Margaret Power

Vijay Prashad

Fred Ptucha

Mathias Quackenbush

John Quigley

Saadia Qureshi

Mouin Rabbani

Jesselyn Radack

Ted Rall

Nick Rea

Karter Reed

Renato Reyes

Scott Ritter

Stephen Roblin

Tony Robinson

Tom Rogers

Paula Rogovin

Sam Rosenthal

Robert Rosser

David Rothauser

Rick Rowley

Coleen Rowley

Rick Rozoff

Kali Rubaii

Leonard Rubenstein

Ahmed Salah

Brian Salvatore

Richard Sanders

Maria Santelli

Salam Sarhan

Lisa Savage

Abdul El Sayed

John Sayles

Elaine Scarry

Maya Schenwar

Martha Schmidt

Nathan Schneider

Ellen Schrecker

Michael Schwartz

Jon Schwarz

Tim Schwartz

Eric Schwitzgebel

David Segal

Milan Sekulović

Daniel Selwyn

Stephen Semler

Andy Shallal

Pitasanna Shanmugathas

Scott Shapiro

Cindy Sheehan

David Sheen

Yurii Sheliazhenko

Annelle Sheline

Daniel Sherrell

Aran Shetterly

Robert Shetterly

Tim Shorrock

Laurence Shoup

Gregory Shupak

Feroze Sidhwa

Richard Silverstein

Lisa Simeone

Jamil Simon

Jonathan Simon

Christopher Simpson

Aman Singh

Danny Sjursen

Alice Slater

Rachel Small

Aaron Smith

Grant Smith

Kevin Smith

Taylor Smith-Hams

Josephine Solanki

Norman Solomon

Eve Spangler

Barry Spector

Hawes Spencer

Marc Eliot Stein

Jill Stein

Beth Stephens

Holly Sterling

Jeffrey Sterling

Rick Sterling

Rivera Sun

Barry Sweeney

Debra Sweet

Mimi Syed

Dave Szollosy

Yasmine Taeb

Wayne Tanaka

Lia Tarachansky

Sarah Thompson

Kay Tillow

E. Ahmet Tonak

Aida Touma – Sliman

Carmen Trotta

Jean Trounstine

Richard Tucker

Hallie Turner

Nina Turner

Nick Turse

Julianne Tveten

Craig Unger

Nawsheen Uteene

Victoria Valenzuela

Katrina vanden Heuvel

Sarah Van Gelder

Julie Varughese

Emiliana Vegas

Tara Villalba

Suyapa Portillo Villeda

David Vine

Andre Vltchek

George Vradenberg

Zaher Wahab

Fred Waitzkin

Jon Walker

Irvin Waller

Timmon Wallis

India Walton

Brenda Wanjiru

Dahlia Wasfi

John Washington

Harvey Wasserman

Rick Wayman

Dave Webb

Mark Weisbrot

Stephanie Welch

Peter Werbe

Greg Werkheiser

Stephen Wertheim

Cian Westmoreland

Marcy Wheeler

Ahmed White

John Whitehead

Rich Whitney

Barbara Wien

Phil Wilayto

Brian Williams

Chris Williams

Greg Williams

Carmen Wilson

Susan Wind

Marcy Winograd

Diane Wittner

Brad Wolf

Richard Wolff

Andy Worthington

Randall Wray

Ann Wright

Tim Wright

Howard Yaruss

Rose Penelope Yee

Omali Yeshitela

Steve Youngblood

Rafia Zakaria

Maria Zakharova

Natasha Hakimi Zapata

Greta Zarro

Cat Zavis

Kevin Zeese

Bashir Zikria

Dave Zirin

Stephen Zunes

Diana Zuniga