Talk World Radio: Israel’s War Machine in the Virginia State Government

Leave a Comment /

AUDIO:

Talk World Radio is recorded on Zoom.

Here is this week’s video and all the videos on Youtube.

VIDEO:

This week on Talk World Radio we’re talking about the influence of the Israeli government, not just on the U.S. government but on government at the state level here in Virginia, and some of the things that can be done about it. We welcome two guests.

Dr. Alex Hilert is a Jewish-American anti-zionist activist and organizer with the Richmond Chapter of the Democratic Socialists of America and the Virginia Coalition of Human Rights. Dr. Hilert works as a community mental health counselor and professor in Richmond, VA. He is on the steering committee for the Dismantle VIAB and VRS Divest campaigns.

Dr. Philip Farah was born and raised in Jerusalem. He is a Palestinian who came to the United States in 1978. He has lived, and worked in several Arab countries. A founding member of the Palestinian Christian Alliance for Peace, Dr. Farah has spoken widely on West Asia justice issues, and his writings have appeared in several publications. Philip has relatives in Gaza who were among the victims of Israel’s genocidal war. He recently retired after a 35-year career as a public sector economist.

Divesting the Virgina Retirement System
https://vrsdivest.org

Upcoming Event on September 19, 2026, in Richmond, Virginia
https://bit.ly/vrsrichmond

See also: https://bit.ly/m/endVIAB

Total run time: 29:00
Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music: Brush Strokes by texasradiofish (c) copyright 2022 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. Ft: billraydrums

Download from LetsTryDemocracy.

Download from Internet Archive.

Pacifica stations can also download from Audioport.

Syndicated by Pacifica Network.

Get your station listed.

Free 30-second promo.

On Soundcloud here.

On Spotify here.

On Tunein here.

On Apple / iTunes here.

On Amazon Podcasts here.

On Youtube Music here.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk World Radio shows are all available free and complete at
http://TalkWorldRadio.org or at https://davidswanson.org/tag/talk-world-radio

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

The Peace Almanac has a two-minute item for each day of the year available free to all at http://peacealmanac.org

Please encourage your local radio stations to air the Peace Almanac.

PHOTO:

##

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.