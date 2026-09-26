Talk World Radio: How White America Learned to Lynch Black Children

Leave a Comment /

AUDIO:

Talk World Radio is recorded on Zoom.

Here is this week’s video and all the videos on Youtube.

VIDEO:

This week on Talk World Radio, we’re discussing a new book called Strung Up: How White America Learned to Lynch Black Children. The author, our guest, Stacey Patton is an award-winning journalist, author, college professor, historian, and nationally recognized child advocate. Her scholarship and advocacy challenge corporal punishment in homes and schools and examine the historical relationship among childhood, race, violence, and power. Patton’s writing has appeared in The New York Times, The Washington Post, The Chronicle of Higher Education, and other national outlets. She is also the author of Spare the Kids: Why Whupping Children Won’t Save Black America.

Total run time: 29:00
Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music: Brush Strokes by texasradiofish (c) copyright 2022 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. Ft: billraydrums

Download from LetsTryDemocracy.

Download from Internet Archive.

Pacifica stations can also download from Audioport.

Syndicated by Pacifica Network.

Get your station listed.

Free 30-second promo.

On Soundcloud here.

On Spotify here.

On Tunein here.

On Apple / iTunes here.

On Amazon Podcasts here.

On Youtube Music here.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk World Radio shows are all available free and complete at
http://TalkWorldRadio.org or at https://davidswanson.org/tag/talk-world-radio

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

The Peace Almanac has a two-minute item for each day of the year available free to all at http://peacealmanac.org

Please encourage your local radio stations to air the Peace Almanac.

PHOTO:

##

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.