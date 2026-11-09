Talk World Radio: How the Unprovoked War Was Provoked

Leave a Comment /

AUDIO:

Talk World Radio is recorded on Zoom.

Here is this week’s video and all the videos on Youtube.

VIDEO:

This week on Talk World Radio, we are talking about the war in Ukraine. Our guest, Stephen Kinzer is the author of the new book Boiling Point: How America Brought War to Ukraine. Kinzer is an award- winning writer and correspondent who has reported from more than fifty countries on five continents. His articles and books have led The Washington Post to place him “among the best in popular foreign policy storytelling.” Kinzer spent more than twenty years working for The New York Times, most of it as a foreign correspondent. His postings placed him at the center of historic events and, at times, in the line of fire. His ten books seek to uncover the roots of global conflicts. Most are accounts of U.S. interventions abroad—how they were carried out and what their long-term effects have been. He is a senior fellow at the Watson School of International and Public Affairs at Brown University and writes a world affairs column for The Boston Globe.

Total run time: 29:00
Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music: Brush Strokes by texasradiofish (c) copyright 2022 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. Ft: billraydrums

Download from LetsTryDemocracy.

Download from Internet Archive.

Pacifica stations can also download from Audioport.

Syndicated by Pacifica Network.

Get your station listed.

Free 30-second promo.

On Soundcloud here.

On Spotify here.

On Tunein here.

On Apple / iTunes here.

On Amazon Podcasts here.

On Youtube Music here.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk World Radio shows are all available free and complete at
http://TalkWorldRadio.org or at https://davidswanson.org/tag/talk-world-radio

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

The Peace Almanac has a two-minute item for each day of the year available free to all at http://peacealmanac.org

Please encourage your local radio stations to air the Peace Almanac.

PHOTO:

##

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.