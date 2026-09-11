Talk World Radio: Ben on Ben & Jerry’s and How We Can Save It

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AUDIO:

Talk World Radio is recorded on Zoom.

Here is this week’s video and all the videos on Youtube.

VIDEO:

This week on Talk World Radio, we’re talking about corporate power, the freedom of speech, and Ben & Jerry’s ice cream with Ben of Ben & Jerry’s, Ben Cohen, who has spoken out for years dramatically, creatively, and powerfully for peace and for a moral federal budget. Ben Cohen has frequently pushed the topic of obscene military spending and the wars it creates into the public discourse using reports, statements, creative props, getting himself arrested in Congress, and the work of several organizations including the Ben & Jerry’s Foundation. He has also helped World BEYOND War put up antiwar billboards. We speak with Ben Cohen in a moment when the U.S. government is working on the biggest shift we’ve seen of resources from useful projects to war, and when the corporation called Magnum (which owns Ben & Jerry’s) is trying to prevent Ben & Jerry’s from opposing a super unpopular genocide.

https://freebenandjerrys.com
https://boycottmagnum.com

Total run time: 29:00
Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music: Brush Strokes by texasradiofish (c) copyright 2022 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. Ft: billraydrums

Download from LetsTryDemocracy.

Download from Internet Archive.

Pacifica stations can also download from Audioport.

Syndicated by Pacifica Network.

Get your station listed.

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On Soundcloud here.

On Spotify here.

On Tunein here.

On Apple / iTunes here.

On Amazon Podcasts here.

On Youtube Music here.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk World Radio shows are all available free and complete at
http://TalkWorldRadio.org or at https://davidswanson.org/tag/talk-world-radio

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

The Peace Almanac has a two-minute item for each day of the year available free to all at http://peacealmanac.org

Please encourage your local radio stations to air the Peace Almanac.

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